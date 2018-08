Finantsinspektsioon: rääkisime taanlastele, et teil on riskid. 2014. aastal ütlesime, et kõik. Stopp, nüüd aitab!

„Tekib küsimus, mis motiividel pangatöötaja annab selliseid näpunäiteid. Tavaliselt on need rahalised motiivid. Ta saab kas otse kliendilt selle eest raha, et seab kliendi huvi ülespoole kui panga oma. Selle kohta võiks öelda, et see on nii töölepinguseaduse kui ka pangandusnormide rikkumine. Veel suurem panga probleem on, kui töötaja saab pangalt lisatasu, kui ta riskikontrolli ületab,” märkis Kessler.

„Kui see on osa panga ärist, siis on tegemist juhtimisprobleemiga. Kas panga tippjuhtkond ei tea, et see toimub?” küsis Kessler. „Kui ei tea, siis on probleem jälle riskikontrolli organisatsioonis. Kui teab, siis mis on selle tipu motivatsioon, et ta sellise riski võtab.”

Finantsinspektsioon konkreetsete rahapesujuhtumitega ei tegele. Küll huvitab ametit, et rahapesutõkked oleksid pankades tasemel.

Üks finantsinspektsiooni etteheide Danske Bankile oli, et pank ei ole kõiki kliente korrektselt tuvastanud. „Sellel oli eellugu kah,” ütles Kessler. „Päris nii see ei olnud, et me 2014. aastal ärkasime ja hakkasime Danske Bankiga tegelema. Infovahetus käis, meie riskihinnangud hakkasid juba varem kujunema. Tol ajal kehtinud rahapesu tõkestamise direktiiv ei öelnud selgelt, et taanlased peavad tegema seda ja eestlased seda. Jäi ebaselgeks, kes mida rahapesu tõkestamiseks tegema pidi.”