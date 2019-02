Finantsinspektsioon Swedbanki väidetavast rahapesust: kontollime asjaolusid, me ei anna hinnanguid panga varasemate tehingute kohta

See ei tähenda aga automaatselt (ega ka välista) seda, et teoreetilises rahapesukaasuses n-ö makseid vastuvõttev pank on pannud toime kuriteo või ka rikkunud pangale kehtestatud nõudeid, mis suunavad panka oma klienti tundma ja kahtlust äratavaid asjaolusid tuvastama. Rahapesu asjades tuleb tuvastada täpsed asjaolud, kas eelkõige esineb raha kriminaalne päritolu ja milline on selle kriminaalse raha liikumise ahel, seal hulgas millises kihis (nt teises, kolmandas jne) üks või teine pank tehingute jadas on ning kas tal oli tulenevalt talle pandud hoolsuskohustusest seda võimalik vältida. Mida kaugemal see kiht on, seda raskem on seda ka pangal teha.

Rahapesu tõkestamise järelevalve on jätkuv, kontrollime avaldatud asjaolusid, me ei anna käeoleva avaldusega hinnanguid Swedbanki varasemate tehingute kohta.