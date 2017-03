Finantsinspektsiooni juht: Danske panga rikkumised olid suure ulatusega, pikaajalised ja süsteemsed

Eesti finantsinspektsioon tegi Venemaa musta raha pesnud Danske Bankile ettekirjutuse 2015. aatsal: pangas ei kohaldatud kehtivaid rahapesu tõkestamise reegleid, rikuti klientide tuvastamise nõudeid, ei jälgitud klientide tegevust vastavalt seaduse nõuetele.

„Finantsinspektsiooni (FI) üheks selgeks prioriteediks alates 2014. aastast on rahapesu tõkestamine. FI ülesanne on kontrollida, et pankade ja teiste finantsvahendajate organisatsioonid oleksid selliste protsesside ja süsteemidega ning piisavalt mehitatud, et kurjategijatel oleks nende finantsvahendajate kaudu võimatu, keerukas või kallis kuritegelikku raha pöörata legaalseks ehk pesta. Inspektsioon ei tegele konkreetsete kriminaalmenetlustega, ta pole uurimisasutus, vaid on finantsjärelevalveasutus," ütles FI juhatuse esimees Kilvar Kessler.

"Danske panga filiaalile Eestis tegime ettekirjutuse juulis 2015: pangas ei kohaldatud kehtivaid rahapesu tõkestamise reegleid, rikuti klientide tuvastamise nõudeid, ei jälgitud klientide tegevust vastavalt seaduse nõuetele. Julgen väita, et rikkumised olid suure ulatusega, pikaajalised ja süsteemsed.

"Organisatsiooni ülesehitus oli oluliste puudustega. Leidsid need finantsinspektsiooni poolt tuvastamist kevad-suvel 2014 toimunud kohapealse kontrolli käigus, millest teavitasime Taani finantsjärelevalveasutust (2015 talv). Järgnes järelevalveline dialoog. Praeguseks on Danske pank Eestis loobunud ärist läbipaistmatute mitteresidentidega," ütles ta.

"Panga juht vastutab, et organisatsioon oleks üles ehitatud ning tegutseks vastavalt seaduse nõuetele. Sõltuvalt pangas kehtestatud reeglitest, peaks juht olema kursis ka olulistest sündmustest, mis võib äri mõjutada või mis on ebaharilikud."

"Finantsinspektsioon planeerib oma järelevalvetegevusi olemasoleva teabe ja riskikaardistuse alusel. Oleme saavutanud ja hoidnud toimivat koostööd siseriiklike ja välismaiste pädevate asutustega. Rahapesu tõkestamise valdkonnas on selliseks üheks riskimarkeriks mitteresidentide osakaal. Nt Danske paistis 2014 silma mitteresidentide rohkusega. Eesti pangandusturul on muuhulgas meie järelevalvetöö tulemusel mitteresidentide osakaal 2014. aastaga võrreldes kahanenud ca 20%-lt nüüdse 12,5%-ni. Naaberriik Lätis oli ta mõni aeg tagasi 50% ringis, ütles Kessler.

"Finantsinspektsiooni töö rahapesu tõkestamise valdkonnas on jätkunud ka pärast eelviidatud Danske kaasust. Viimane on siiski hea näide, kus väga tõsine probleem lahendati avatud koostöös, kiiresti ja selgelt. Vastavalt seadusele ei ole järelevalvetegevus avalik, kuid meil on õigus klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks oma tegevuse aspekte avalikustada."

Kessleri sõnul on rahapesu tõkestamise järelevalve jätkuv ja pidev. "Meie eesmärgiks on viia riskid läbipaistmatute klientide osas Eesti panganduses ja makseteenustes minimaalseks ning töötame selles osas väga intensiivselt.“