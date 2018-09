Finantsinspektsiooni juht Danskest: 2014. aastal ütlesime, et aitab. Meie hädakella ei kuulatud, seega läksime kohale ja pöörasime maja pahupidi

"Meil on kohapealse kontrolli aktid aastatest 2007, 2009, 2014 ja ettekirjutused aastatest 2007 ja 2014," rääkis Kilvar Kessler finantsinspektsiooni tööst Danske panga Eesti filiaaliga. "Aktid lähevad ajas järjest täpsemaks, aga mida nad kõik läbivalt rõhutavad, on see, et Danske oli riskantses äris ja neil oli kõrge riskiisu. Me ütlesime, et meil on tõendid, et pank ei rakenda siseprotseduure riskide kontrolliks. Veel enam, olid teatud valdkonnad, kus polnudki siseprotseduure ja oli valdkondi sisekontrollis, kus pole piisavalt inimesi," kirjeldas Kessler kõige detailsemat, 2014. aastal koostatud 300-leheküljelist ettekirjutust.

Küsimusele, kellele kontrollide tulemused esitati ja mis neist sai, vastas Kessler, et seaduse kohaselt peab inspektsioon esitama dokumentatsiooni filiaalile. "Tänasest Danske raportist selgus, et võib-olla kõik meie tehtud ettekirjutused päris vajalike tasanditeni pangas ei jõudnud. Küll aga, mida ma tean kindlasti, on see, et meie ettekirjutuse tulemusel pandi mitte-residentide äri Danskes lõpuks kinni," lisas ta.

Samas tuletab Kessler meelde, et 2007. aastal oli tegemist veel Sampo pangaga. "See oli ülemineku aeg. Sampo pank oli Eestis registreeritud juriidiline isik ja meie järelevalve all. 2008. aasta suvel ühendas Danske endaga Sampo panga ja sellest hetkest alates võttis järelevalve pädevuse üle Taani finantsjärelevalve. 2009. aastal tegime me järelkontrolli ja selle info edastasime me oma kolleegidele Taanis. 2007. aastal ei olnud pilt mitte-residentidega liiga hea, aga 2009. aastal oli pilt parem. Toona oli lootust, et Danske muudab olukorda paremaks," ütles Kessler.