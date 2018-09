Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler sõnas, et inspektsioon kontrollis Dansket aastail 2007–2015 korduvalt ja tegi kaks korda pangale ettekirjutuse.

„Aktid lähevad ajas järjest täpsemaks, aga mida nad kõik läbivalt rõhutavad, on see, et Danske oli riskantses äris ja neil oli kõrge riskiisu.