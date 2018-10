Finantsinspektsiooni nõukogu arutas rahapesu tõkestamist

Lisaks kuulas nõukogu ära ja arutas Finantsinspektsiooni ettepanekuid õigusloome, institutsioonide ja protsesside osas, mis esitatakse edasiseks käsitlemiseks rahapesu tõkestamise alasele valitsuskomisjonile.

Finantsinspektsiooni nõukogu esimehe rahandusminister Toomas Tõniste sõnul toetas nõukogu ühemõtteliselt Finantsinspektsiooni seniseid tegevusi rahapesu tõkestamisega seonduvas finantsjärelevalve valdkonnas.

„Nende tegevuste tulemusel sulges inspektsioon Danske ja Verso pankade mitteresidentide teenindamisest tulenenud riskid ning suunas endise Krediidipanga omanikuvahetusele, millega muutus ka nende ärimudel,“ ütles Tõniste. „Hea meel on tõdeda, et inspektsioon on pidevalt oma tööprotsesse kriitiliselt hinnanud ning infokorjet, analüüsi ja järelevalveprotsesse arendanud,“ ütles nõukogu esimees.

Finantsinspektsiooni üks strateegilisi prioriteete on aidata finantsjärelevalve tegevusega kaasa rahapesu tõkestamisele. Finantsinspektsioon kui finantsjärelevalveasutus on puutumuses rahapesu tõkestamisega eelkõige oma järelevalve alla kuuluvate finantsvahendajate organisatsioonide riskijuhtimise kontrollimisel, et see vastaks seadusele, äristrateegiale ja riskiisule.