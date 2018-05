Finantssektoris tõuseb maksimaalne trahv enam kui sada korda

Karistuste eesmärgiks on muu hulgas rikkumisi ära hoida ja võtta ära võimalus teenida rikkumise arvelt kasu. Kõrgemad rahatrahvid aitavad tagada, et karistused finantssektori nõuete rikkumise eest on proportsionaalsed, tõhusad ja rikkuja suhtes heidutavad.

Eelnõu on seotud riigikogu menetluses oleva karistusseadustiku muudatustega. Enne karistusseadustiku muudatusi ei olnud võimalik kõrgema määraga väärteokaristusi finantssektoris rakendada, sealhulgas olemasolevaid karistusmäärasid muuta. Karistusseadustiku muudatused suurema rahatrahvi jaoks on käesolevaks hetkeks riigikogus arutamisel, mistõttu järgmise sammuna tõstetakse finantsvaldkonna seadustes kehtivaid rahatrahvi määrasid.

Eelnõu on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2019 eeldusel, et rahatrahvide kohaldamiseks vajalikud karistusseadustiku muudatused on jõustunud või jõustuvad hiljemalt karistusseadustiku muudatustega samal ajal.