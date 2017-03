Finnair hoiatab: Helsingi lennujaama streik mõjutab reedel oluliselt lende

Kuigi Finnair ei ole kuidagi reedel Helsingi lennujaamas toimuva streigiga seotud, mõjutab see oluliselt nende reise, hoiatab lennufirma.

Ametiühingud ei ole rahul maapealset teenindust pakkuva Airpro Oy töölepingutega, mistõttu on streik ning seda toetavad aktsioonid planeeritud kestma reedel kella 15-19ni.

Finnair märgib, et juhul kui streik tõesti toimub, saab see olema lennufirma jaoks kõige kriitilisemal ajal: sel ajavahemikul toimub 90 Finnairi lendu. Sellel ajal aga maapealset teenindust ei toimu või on see väga piiratud.

„Kui streik toimub, oleme me sunnitud tühistama kümneid lende,“ lausus Finnairi operatsioonide juht Jaakko Schildt. Finnair informeerib reisijaid, kelle lend tühistatakse, sõnumitega.

Finnair soovitab reedel reisijatel võimalusel kasutada vaid käsipagasit. Käsipagasile kehtivad tavapärased kaalu ning mõttemete reeglid.