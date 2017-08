Finnairi esindaja kinnitab: Helsingi-Tallinna lennukit tabas äike, mistõttu pöörduti Soome tagasi

Eile õhtul pöördus Finnairi Helsingi-Tallinna lennuk äikesetabamuse tõttu Helsingisse tagasi. Lennufirmast öeldakse, et välgutabamuses midagi erakordset pole.

Lennukaardilt on näha, et lennuk pöördus enne Tallinna jõudmist tagasi ja maandus Helsingis. Reisijad said Tallinna teise lennukiga.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff märkis Delfile, et ametlik põhjendus on tehniline rike. Mis täpsemalt juhtus, soovitab ta küsida Finnairi poolt. Lennujaamal neid andmeid pole.

Üks lennukis viibinu kinnitas Delfile, et põhjuseks oli hoopis välgutabamus.

Finnairi kommunikatsiooniosakonna esindaja Inka Ikonen kinnitas Delfile, et eile õhtul Helsingist Tallinnasse teele asunud lend AY117 pöördus välgutabamuse tõttu tagasi lähtekohta. Kõik reisijad (94) jõudsid turvaliselt Tallinnasse teise samalaadse lennukiga (Embraer90) ja seda plaanitust vaid 1 tund ja 43 minutit hiljem.

Flightradar24

"Välgutabamus ei ole lennumaailmas ebatavaline, mistõttu on lennukid selliste kaasuste puhuks väga hästi kindlustatud. Finnair on oma lennumasinad varustatud vastavate seadmetega nii, et see ei saa kahjustada lennukit ega sea ohtu reisijaid. Kehtib ka nõue, et sellise kaasuse korral pöördub lennuk tehnilisse kontrolli. Seda Finnairi piloodid eile kenasti ka tegid," seisab Finnairi poolt saadetud selgituses.

Ühtlasi kinnitab Finnairi esindaja, et meedias ilmunud kommentaar, nagu oleks lennuki mootor välgutabamusest peatunud, ei vasta tõele. Tagasipöördumine Helsingisse oli standardne protseduur.