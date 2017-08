Finnairi Helsingi-Tallinna lennuk pöördus Soome tagasi, väidetavalt põhjuseks äikesetabamus

Eile õhtul pöördus Finnairi Helsingi-Tallinna lennuk tehnilise rikke tõttu Soome tagasi.

Lennukaardilt on näha, et lennuk pöördus enne Tallinna jõudmist tagasi ja maandus Helsingis. Reisijad said Tallinna teise lennukiga.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff märkis Delfile, et ametlik põhjendus on tehniline rike. Mis täpsemalt juhtus, soovitab ta küsida Finnairi poolt. Lennujaamal neid andmeid pole.

Üks lennukis viibinu kinnitas Delfile, et põhjuseks oli hoopis välgutabamus.