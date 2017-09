Finnairi tippjuhid: tulevikus võib Vantaa lennujaamast saada eestlaste esimene valik

Soome riigi au ja uhkus on üks Euroopa vanemaid järjest tegutsenud lennufirmasid Finnair, mis on üheksa kvartalit järjest näidanud väga häid majandustulemusi. Ühtlasi käib Soome ajaloo suurim värbamiskampaania, mille käigus otsitakse viie aastaga ligi 2000 uut töötajat. Head võimalused seal tööd leida on ka eestlastel. Ärileht vestles Finnairi Aasia ja Okeaania piirkonna asepresidendi Jonne Lehtioksa ning Baltikumi ja Ida-Euroopa piirkonnajuhi Arūnas Skujaga.

Kuidas Finnairil finantsiliselt läheb?

Lehtioksa: Meie restruktureerimise protsess on kestnud kümme aastat. Viimase kahe aastaga oleme jõudnud kiire kasvu perioodi. Kasuminäitajad on väga head. Seljataga on üheksa järjestikust kasumiga lõppenud kvartalit.

Ka Soome majandusel läheb taas hästi?

Lehtioksa: Mitu aastat olime hädas, aga nüüd oleme ka riigina sisenenud kasvufaasi. Positiivseid märke on palju.

Teie keskus on Helsingi Vantaa lennujaam. Ka seal käivad suured arendustööd?

Lehtioksa: Vantaa on meile üliolulise tähtsusega. Finavia investeerib lennujaama arendamisse väga palju. Äsja avati uus osa. Vantaal on kolm lennurada, Heathrow’l näiteks ainult kaks. See on suur eelis. Me ei tiiruta lennujaama kohal, vaid maandume ja tõuseme. Vantaa on väga efektiivne lennujaam. Mure on meil n-ö pärastlõunase olukorraga, kus Aasia-Euroopa ühenduses tekib väga tiheda liiklusega aeg. Tulevikus peame reisijaid hajutama.