Firmaautode ümberregistreerimine eraisikutele hakkab hoogu maha võtma

Kui jaanuaris vormistati eraisikule ümber 2950 sõiduautot, siis veebruaris-märtsis on tempo tublisti langenud.

Liiklusregistri andmetel registreeriti veebruaris 1415 ning märtsis 1337 firmaautot eraisiku nimele, teatas maanteeamet.

Valitsuse otsus firmaautode erasõitudeks kasutamist võimsuse alusel maksustada põhjustas juba eelmise aasta lõpus rohkesti ümberregistreerimisi. Juriidiliselt isikult vormistati detsembris eraisikule ümber üle 4000 sõiduauto, tavapärasega võrreldes üle nelja korra rohkem.

Toona ägasid suuremad liisinguandjad töökoorma all. Näiteks Luminori panga liisinguosakond hoiatas kliente, kes tahtsid liisinguvõtjat muuta, et muudatuse tegemine võib taotluste hulga tõttu venida kuni kolme kuu pikkuseks ooteajaks. Swedbank tõdes samuti, et enne võttis taotluse läbivaatamine kaks-kolm päeva, ent uues olukorras oli järjekord nädalapikkune.

Ümberregistreerijad on tõenäoliselt näiteks väikefirmad, kes varem erisoodustust ei maksnudki, kuid nüüd enam sõidukit niisama ristkasutada ei julge. Teine variant on, et firma deklareeris varem erisoodustusena nii palju väiksema summa, et valitsuse maksumuudatus suurendaks nüüd kulu märgatavalt.

Seni oli firmaauto fikseeritud erisoodustuse hind 256 eurot kuus ja nüüd, kilovatipõhiselt, läheb summa kuni 130-kilovatiste autode puhul soodsamaks, üle selle aga kallimaks (uuel sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja üle viie aasta vanusel autol 1,47 eurot kW, sellelt tulu- ja sotsiaalmaks vastavalt 1,3 ja 1,0 eurot). Suurim vahe ongi selles, et enam ei maksustata firmaauto erasõite sõidetud kilomeetrite, vaid võimsuse alusel.