Firmaautode ümberregistreerimine jätkus hooga: jaanuaris kirjutati pea 3000 autot eraisikule ümber

Maanteeameti andmetel tehti jaanuaris kokku 11 661 sõiduki omanikuvahetust (ostu-müügitehingut), nendest 2950 tehinguga vahetas sõiduk juriidilisest isikust omaniku eraisiku vastu. Kui tavapäraselt tehakse selliseid tehinguid igakuiselt tuhatkond, siis pea kolmekordse kasvu taga on tõenäoliselt sellest aastast kehtima hakanud uus firmaautode maksustamise kord, mis paneb ettevõtte arvele soetatud autost loobuma.

Valitsuse otsus firmaautode erasõitudeks kasutamist võimsuse alusel maksustada põhjustas juba eelmise aasta lõpus rohkesti ümberregistreerimisi. Juriidiliselt isikult vormistati detsembris eraisikule ümber üle 4000 sõiduauto, tavapärasega võrreldes üle nelja korra rohkem.

Nüüd näitab ka jaanuarikuu statistika, et ümberregistreerimise trend liigub sarnases tempos. Jaanuaris tehti tehinguid juriidiliselt isikult eraisikule 2950 sõidukiga. See tähendab, et kahe kuuga on nn firmaautost otsustanud loobuda pea 7000 ettevõtjat.

Maksu- ja tolliameti andmetel näitas eelmisel aastal käibemaksudeklaratsioonidel kahest (nii töö- kui era-) kasutust keskeltläbi 22 000 ettevõtet.

Ärileht kirjutas juba varasemalt, kuidas pangad ja muud liisinguandjad ei olnud selliseks ümberregistreerimise tulvaks valmis.

Loe veel

Kuigi maanteeametis käib ostu-müügitehingu vormistamine endiselt kiirelt, siis liisinguandjate juures võtab taotluste läbivaatamine rohkem aega.Võib oletada, et ümberregistreerijad on tõenäoliselt näiteks väikefirmad, kes varem erisoodustust ei maksnudki, kuid nüüd enam sõidukit niisama ristkasutada ei julge. Teine variant on, et firma deklareeris varem erisoodustusena nii palju väiksema summa, et valitsuse maksumuudatus suurendaks nüüd kulu märgatavalt.

Seni oli firmaauto fikseeritud erisoodustuse hind 256 eurot kuus ja nüüd, kilovatipõhiselt, läheb summa kuni 130-kilovatiste autode puhul soodsamaks, üle selle aga kallimaks (uuel sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja üle viie aasta vanusel autol 1,47 eurot kW, sellelt tulu- ja sotsiaalmaks vastavalt 1,3 ja 1,0 eurot). Suurim vahe ongi selles, et enam ei maksustata firmaauto erasõite sõidetud kilomeetrite, vaid võimsuse alusel. Vaata pikemat selgitust siit.

Maksuamet hoiatab, et sõiduauto ettevõttelt eraisikule võõrandamine peab toimuma nagu iga teine äritehing: turuhinnas ja tasuma peab müügilt tekkinud maksud. Samuti pole hiljem võimalik eraisikule vormistatud auto kulutusi ettevõtte maksuarvestuses näidata.