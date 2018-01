Firmaautode ümberregistreerimine on kohati põhjustanud kuudepikkuseid järjekordi

Valitsuse otsus firmaautode erasõitudeks kasutamist võimsuse alusel maksustada põhjustas juba eelmise aasta lõpus rohkesti ümberregistreerimisi. Juriidiliselt isikult vormistati detsembris eraisikule ümber üle 4000 sõiduauto, tavapärasega võrreldes üle nelja korra rohkem. Kuigi maanteeamet n-ö jooksvalt jaanuari arve ei avalda, käib ümberregistreerimine nii suure hooga, et suuremad liisinguandjad ägisevad töökoorma all. Näiteks Luminori panga liisinguosakond hoiatab kliente, kes tahavad liisinguvõtjat muuta, et muudatuse tegemine võib taotluste hulga tõttu venida kuni kolme kuu pikkuseks ooteajaks. Swedbank tõdeb samuti, et enne võttis taotluse läbivaatamine kaks-kolm päeva, ent praeguses olukorras on järjekord nädalapikkune.