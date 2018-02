Firmade likvideerimise valdkond muutub järjest kahtlasemaks. Foto: Ilmar Saabas

Ettevõtete likvideerimine on valdkond, kus on lihtne ületada piir seaduslikust ebaseaduslikuks. Kaks selles valdkonnas tegutsevat meest kirjeldasid Ärilehele, mis on selle teenuse sisu, millised on probleemid ja kuidas neid lahendada võiks.