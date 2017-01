Ehitaja Bauschmidti saneerimine näitab väikefirma Klaaspasun juhatuse liikme Aare Roosiväli hinnangul peatöövõtjate probleeme ehitusturul. Peatöövõtjad viskavad kivi hoopis tellijate kapsaaeda, kirjutab Äripäev.

Harju maakohus algatas mõni päev enne jõule Bauschmidti saneerimismenetluse. Saneerimiskava on ettevõttel aega esitada veebruari keskpaigani. „Summad on ikkagi suured,“ nentis firma omanik Mait Schmidt võlgadest rääkides, kuid täpseid numbreid ei avaldanud.

„Bauschmidt ei ole väike firma. Kõigile oli saneerimine üllatav,“ ütles Klaaspasuna juhatuse liige Aare Roosiväli. „Sellest võib välja lugeda nii mõndagi, mis turul sel aastal toimuma hakkab. Arvan, et Bauschmidt ei ole ainuke, kellel on raskusi,“ leidis ta. „Ehituses on mingi väga suur jama. Paistab eelmise masu muster olevat. Ehitatakse julmalt palju. Kellel neid äripindasid vaja on?“

Loe pikemalt Äripäevast.