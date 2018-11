Fitek läheb Suurbritannia turule

Mait Sooaru, Fitek Grupi juht, räägib: “Meil on kaasaegne globaalne arvehalduse platvorm, mis võidab kiirelt kliente ja mida saab kergelt erinevatel turgudel käivitada. Otsime järjekindlalt võimalusi oma lahendust uutel turgudel pakkuda ning mitmetesse maadesse laienemine on parajasti käsil. Suurbritannias äri alustamiseks on aeg küps. Seal on meil kontor avatud ja esialgu on tööle võetud kaks inimest. Suurbritannias tehtud turu-uuring näitas, et Eestis arendatud ostuarvete kiiret menetlust pakkuv platvorm on sealsel turul oodatud ja konkurentsivõimeline."

Fitek Grupp on Mait Sooaru sõnul sümbioos 20 aastat tegutsenud stabiilsest ja turvalisest ettevõttest ning kiirest ja agiilsest startupist. Grupp on kolme aastaga kasvanud pea kaks korda, samas on kasvanud ka ettevõtte kasum. Lisaks Balti riikidele tegutsetakse Slovakkias ja Balkani poolsaare riikides. Ettevõttel on seitsmes riigis 270 töötajat, tooteid eksporditakse 20sse riiki ning ettevõtte 2018. aasta käibeprognoos on 20,6 miljonit eurot. Fiteki ostuarvete lahendus kasvab aastas 60%.