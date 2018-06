Fondijuht ennustab: millal ja millest algab järgmine finantskriis?

Trigoni varahalduse fondijuht Mehis Raud rääkis Ärilehele, et ega järgmine kriis ei jää tulemata. Ise me seda tõenäoliselt esile ei kutsu, kuid avatud majandusena võtame vastu kõik, mis meile pakutakse.

"USA aktsiaturul on juba üheksas tõusuaasta järjest. See on enamvähem sajandi pikim tõusutsükkel. Intressid on hakanud tõusma. Nüüd tehakse USAs veel tsükli tipus lisaeelarve ehk veel suuremat eelarvepuudujääki. USA jooksevkonto on päris suures miinuses. USAs on ohumärgid olemas. See võib juhtuda, kuna intressitõstmine on kiirem kui eelmisel aastal oodati ja tekitas turgudel esimeses kvartalis suurema kõikuvuse. Euroopas on tööpuudus kukkunud tasemeteni, kus see hakkab tekitama inflatsiooni. Sama on lugu Jaapanis. See on kindel, et kriis ja korrektsioon tuleb," rääkis Mehis Raud.

Kas seda ohtu pole, et kui tulevikus saab palju olema robotvarahaldureid, et nad hakkavad teatud olukordades sarnaselt käituma ja liikumisi võimendama?

Ma olen täiesti seda meelt, et üks järgmisi kriise aktsiaturul on seotud ETFidest (börsil kaubeldavad fondid) väljavoolava rahaga, mis tekitab lumepalliefekti. ETFid on ostnud vaid konkreetseid aktsiaid. Kui müüakse neid konkreetseid aktsiaid, siis kukuvad ETFid rohkem kui aktiivselt juhitud fondid. Siis need aktiivsed fondid, mis on indeksist väljas, neil võiks tekkida väga hea aasta või kaks.