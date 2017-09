Fondijuht hoiatab: Põhja-Korea tõttu võib börsidel tulla müügipaanika

Aktsiaturul võib seista ees suur müügilaine. See ei pruugi juhtuda täna, vaid varsti.

Selline on varahaldusfirma AMP Capitali dünaamilise investeerimisfondi juhi Nader Naeimi vaade. Selle fondi varadest on 30 protsenti rahas. Lisaks on positsioonid kullas ja arenevate turgude languspanused USA dollari vastu, kirjutab Bloomberg.

Naeimi pole sugugi ainus hoiatav investor finantsturgudel, kes prognoosib täna tagasihoidliku reaktsiooni pühapäevasele Põhja-Korea vesinikupommi katsetusele. Tema sõnul on paariariik vaid üks faktoritest, mis võib viia aktsiate languseni pikal tõusval turul.

„Turgudel on tarvis korrektsiooni,“ ütles Naeimi. „Turul valitseb oluline seosusetus ebakindluse ja turu riski hindamisega. Põhja-Korea ja muud sündmused võivad olla korrektsiooni päästikuks.“

Täna langesid Aasia turgudel Jaapani aktsiad 0,9 protsenti, kuid jeen ja kuld kallinesid. Lõuna-Korea aktsiaturu esialgne reaktsioon oli 1,7 protsendine langus, kuid päeva peale kahanes langus 0,7 protsendini. Kuld kallines täna 0,9 protsenti, 1337,29 dollarile untsist.

„Kuigi tänane riskivarade langus ei pruugi olla sügav, on see väike samm turukõikuvuse (volatiilvsuse) kasvul,“ lausus ta. „See kulmineerub oodatust sügavama korrektsiooniga.“