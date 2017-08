Fondijuht: laenud paisutavad šokiohtu

Üleilmne laenukoormuse jätkuv kasv võib halvimal juhul lõppeda totaalse süsteemse krahhiga, kirjutab Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam Äripäevas.

"Nii elamu- kui ka ärikinnisvara hindade kasv on viimastel olnud aastatel märgatav, aga kui ei tule just globaalmajanduslikku või geopoliitilist šokki, siis hindade 2009. aastaga võrreldavat üleüldist korrektsiooni ma tulemas ei näe. Isegi kui šokk tuleb, siis järgmine küsimus on see, kui suur on kinnisvara objektide müügisurve - ehk kui suurt koogitükki on headel aegadel sööma asutud ning palju sinna laenukreemi peale on pandud," kirjutab Karotam.

"Kinnisvarahindade stabiilsuse kinnituseks aga võib ette tuua argumendi, et Euroopa majandus, sh Põhjamaade majandused on näidanud tugevaid kasvumärke ning Eesti avatud majandus võidab sellest kindlasti."

