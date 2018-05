Fondijuht: ma ei ülehindaks Lõuna-Euroopa närvilisuse mõju Tallinna Sadama aktsiapakkumisele

Kahtlemata ei ole närvilisus Lõuna-Euroopa turgudel Tallinna Sadama IPO seisukohalt positiivne, kuid ma ka ei ülehindaks seda mõju, ütles SEB varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

„Riskivalmiduse kadumine on seekord rohkem nähtav Euroopa võlakirjades, eelkõige Itaalia pankade võlakirjades. Maailma aktsiaturgude närvilisus on endiselt oluliselt madalam kui mõne kuu tagune veebruari nõrkus,“ kommenteeris ta Ärilehele. „Euroopa ettevõtete võlakirjade riskipreemiad pole aga nii kõrgel olnud enam kui aasta – mõjutatuna Itaaliast ja pangandussektorist. Kahtlusi, et praeguses närvilisuses on tavapärasest midagi enamat, näitab kapitali põgenemine Euroopa turvasadamasse ehk Saksamaa valitsusvõlakirjadesse.“

Saksamaa 10-aastaste võlakirjade tulumäär, mis alles mõni kuu tagasi oli 0,75% tasemel, käis sel nädalal allpool 0,20% taset.

„Kõik sõltub muidugi ajalisest perspektiivist – võlakirjade närvilisus on siiski veel kaugel 2011. aasta hirmu tasemetest,“ märkis ta. „Arenevate turgude varades oli nõrkus kuni mai keskpaigani, kuid praeguses Itaalia episoodis istuvad nad nö tagapingil ja mõju ei ole olnud ülemäära suur. Hiljutine peksupoiss Türgi liir on koguni Itaalia madina taustal 6% euro suhtes kallinenud.”