Fondijuht: me ei paanitse, aga täna saab turul olema väga verine päev

USA börsid järel tabas täna kukkumine ka Aasia kui Euroopa börse. Aasia suuremad börsiindeksid kaotasid oma väärtusest 3-4%. Euroopa börsid alustasid samuti ligi 3% kukkumisega.

Euroopa Stoxx 600 indeks kaotas oma väärtusest pea 3% ning languses olid kõikide sektorte aktsiad.

Briti indeks FTSE 100 kukkus hommikul 2,52% 7150, 25 punktini. Prantsusmaa börsiindeks CAC40 kaotas oma väärtusest 2,74% ning kukkus 5140,74 punktini. Saksamaa DAX langes 2,87% 12 323,61 punktini.

USA Dow Jones kaotas eile oma väärtusest 1,175,21 punkti. Sellist kukkumist ei ole nähtud viimase enam kui kuue aasta jooksul.

Reutersiga rääkinud analüütikud tõdevad, et investorid on mures, et USA keskpank võib kiiresti intressimäärasid tõstma hakata, sest reedel avaldatud palganäitajad olid väga head.

USA populaarne investorite kanal CNBC märgib, et eilsel kukkumisel ei olnud selget põhjust, kuid võlakirjaturul toimuvad liikumised on murettekitavad ning tõenäoliselt võib inflatsioon tuure koguda oodatust kiiremini.

„Me ei paanitse, täna saab olema turul väga verine päev, aga oleme oma portfellis kindlad, „ lausus Miton Groupi fondijuht Eric Moore. „Miski viimase 48 tunni jooksul toimunu ei ole mind pannud uskuma, et mu portfelli seis on kehvem kui ma varem arvasin,“ lausus Moore, lisades, et majanduse fundamentaalnäitajad on heas seisus ning pigem on kukkumine tema sõnul tehniline korrektsioon, mis järgnes eelmise aasta rekordtasemetele.