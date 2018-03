Fondijuht Olympicu müügist: võimalik, et härra Karu motivatsioon firmas säilib ka edaspidi

Avaron varahalduse investeerimisjuht Peter Priisalm ütles, et Olympicu ülevõtmispakkumise hinna taga võib olla hirm tulevase majanduskeskkonna ees.

Olympic Entertainment Group teatas täna börsile, et ettevõtte kaks suuraktsionäri müüvad kõik oma aktsiad Odyssey Europe AS-ile. Ülevõtupakkumine tehakse ühtlasi ka kõigile väikeinvestoritele ja Olympic viiakse börsilt minema.

Peter Priisalm ütles, et nemad küll Olympicusse ei investeeri, sest propageerivad sotsiaalselt vastutustundlikku investeerimist, kuid kõrvaltvaatajata võib siinkohal pakkuda välja mitu stsenaariumi.

Ülevõtmispakkumise hinnaks oli 1,9 eurot aktsia kohta, mis on ligikudu sama, mis OEG aktsiate keskmine börsihind. Ehk erilist preemiat aktsionärid seekord ei saa. „Eks see ilmselt näitab, et likviidsus Tallinna börsil on nagu ta on. Ju siis enamusomanik hindas, et tal ei ole võimalik saada kelleltki teiselt kõrgemat hinda, kui täna on börsil. On ka varem juhtunud, et need tehingud tehakse suhteliselt börsihinna lähedalt. Kui enamusomaniku arvates on see hea hind, siis miks mitte müüa. Selliseid pakkumisi neil iga päev laual ei ole," ütles Priisalm.

Teisest küljest näitab see tema sõnul seda, et aktsiad olid börsil efektiivselt hinnastatud. "Turuhind on vastanud õiglasele väärtusele. Ei ole sellist olukorda, kus enamusomanik oleks teatanud, et müüb aktsiaid börsihinnast kordades madalama hinnaga, siis oleks selge märk sellest, et väikeinvestorid on tekitanud börsil mulli," ütles ta.

Priisalme sõnul võis müügiotsuse taga olla ka tänane tugev majanduskeskkond ja mälestus Olympicu 2008. ja 2009. aastate raskest tsüklist. "Võimalik, et enamusomanikud vaatasid, et neil on täna võimalik rahuldava hinna pealt väja minna. Võib-olla raskemas majanduskeskkonnas poleks võimalik sellist hinda saavutada. See võis ka olla üks müügiargumente," ütles ta.

Samas tuletab ta meelde, et me ei tea, milline Olympicu roll edaspidi on. "Ostjaks on riskikapitalifirma, kelle suund pole idufirmadele vaid pigem küpsetele või keskmise suurusega ettevõtetele. Vabalt võib olla, et neil on omakorda kokkulepe mingiks koostööks härra Karuga. Seda ei tea, aga võimalik, et mingi motivatsioon firma heaolus säilib Karul ka edaspidi," ütles Priisalm.