Fondijuht: Tesla investorid on hüpnotiseeritud nagu internetimulli aegsed investorid

Riskifondi juht David Einhorn ütles, et investorid on liiga optimistlikud Tesla elektriautode müügi suurenemise väljavaadete suhtes, uskudes ebaratsionaalselt ettevõtte juhti Elon Muski, kirjutab Bloomberg.

“Praegu on investorid jätkuvalt hüpnotiseeritud Tesla juhist,” ütles Einhorn kolmapäeval Greenlight Capital Re tulemuste konverentskõnes. “Me suhtume jätkuvalt skepsisega ettevõtte võimesse viia Model 3 massiturule ja marginaalidesse, mis õigustaksid ettevõtte praegust väärtust.”

Tänavu on Tesla aktsia kallinenud ligi 50 protsenti. Tesla turuväärtus börsil on suurem kui General Motorsil või Ford Motoril. See on löönud Einhorni, kes on investeerinud General Motorsisse ja saanud kõrvetada panustades Tesla aktsia langusele selle tõusu ajal.

“Entusiasm Tesla ja teiste mulliaktsiate osas meenutab 2000. aasta märtsi intenetimulli,” ütles Einhorn. “Ka siis keeldusid positiivselt meelestatud investorid käputäie aktsiate osas ettevõtete väärtuse hindamisel kasutama traditsioonilisi väärtusmõõdikuid, kuna aktsiad said näiliselt ainult tõusta. Me ei tea millal seekordne mull lõhkeb, aga ükskord ta lõhkeb.”