Fondijuht: vale oleks väita, et SEB-l pole varem Balti suunalisi investeeringuid olnud

“Juunikuus lisasime portfellidesse Eesti pensionifondidest kõige suurema koguse ja osakaalu Tallinna Sadama aktsiaid,” märkis ta. “Aga tõsi on ka see, et oleme oma fookust koduturule tõepoolest suurendanud ja enda sisemisi investeerimispiiranguid leevendanud. Leevenenud on ka seadusest tulenevad piirangud.”

“Hindame Eesti majanduse väljavaateid heaks ja usume, et leiame siit piirkonnast jätkuvalt hea tulu-riski suhtega investeerimisvõimalusi,” rääkis ta. “Investeerimine koduturule ei ole siiski meie jaoks eesmärk omaette ja kohustuslikku või sunduslikku investeerimist koduturule peame endiselt väga halvaks mõtteks.”

SEB pensionifondid jätkasid septembrikuus Eesti suunaliste investeeringutega lisades pensionifondide portfellidesse Nortali võlakirju.