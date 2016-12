Foto: Ruslan Šamukov, TASS/All Over Press/Vida Press

Ust-Luga sadama kontoris Peterburis toimus kolmapäeval läbiotsimine, teatas TASS-ile ettevõtte pressiesindaja Tatjana Pauk.

Pauk ei kommenteerinud kohaliku meedia teateid selle kohta, et Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) vahistas kolmapäeval ettevõtte direktorite nõukogu esimehe Valeri Izrailiti ning Peterburi Dzeržinski kohus sanktsioneeris tema vahi all hoidmise sadama jaoks eraldatud 1,5 miljardi rubla (23 miljoni euro) kõrvaldamises kahtlustatuna.

Izrailiti kinnipidamisest teatas oma andmetele viidates Peterburi uudisteportaal Fontanka.

Advokaat Aleksandr Potšujev rääkis Fontankale aga muud juttu.

„Valeri Izrailiti kinnipidamist me kinnitada ei saa. FSB valitsuse operatiiv- ja uurimistoimingud viiakse läbi kriminaaljuurdluse asjus, mis on algatatud kolmandate isikute üle. Viimase kümne aasta jooksul on Valeri Solomonovitšil olnud küllaltki palju edukaid investeerimisprojekte, mis ei saa õiguskaitseorganite ja konkurentide tähelepanu äratamata jätta,“ ütles Potšujev.

OAO Kompanija Ust-Luga haldab Leningradi oblastis asuvat Ust-Luga sadamat. Varem juhtis seda Venemaa Raudteede endine juht Vladimir Jakunin.

Viimastel aastatel on Izrailiti ettevõte läbi elanud kaks märkimisväärset vapustust ning mõlemad on seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikonda kuuluva Gennadi Timtšenkoga.

2012. aastal varises sadamas osaliselt kokku Euroopa suurima naftaproduktide raudteelt tankeritele laadimise terminali omaniku ja operaatori Rosneftbunkeri (RNB, praegune nimi AO Ust-Luga Oil) kai. RNB kuulus Timtšenko struktuuridesse. Tehti kindlaks, et kai varises kokku ohutustehnika rikkumise pärast süvendustöödel, mida viis läbi Severnaja Dnouglubitelnaja Kompanija (SDK, seotud Izrailitiga). Föderaalettevõte Rosmorport esitas miljardi rubla suuruse hagi ning 2014. aasta augustis võeti SDK jälgimise alla.

Lisaks sellele alustati 2014. aastal kriminaaljuurdlust Rosneftbunkerist raha kõrvaldamise kohta. FSB uurimisteenistus pidas 2015. aasta märtsis, kui ettevõtet ei loetud enam Timtšenko omandiks, kinni niinimetatud Luganski rahvavabariigi endise ministri Bugrovi. Tšekistide versiooni järgi osales viimane sobimatute, juba kasutatud torude tarnimises Rosneftbunkerile. Kuritegu leidis aset ajal, kui Ust-Luga sadamas käis terminali ehitamine Timtšenko ettevõtte jaoks.