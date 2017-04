Forbes avaldas värske Venemaa oligarhide edetabeli: rikkad on oma vara jõudsalt kasvatanud

Ajakirja Forbes värsket Venemaa rikaste edetabelit juhib teist aastat järjest riigi suurima sõltumatu maagaasi tootja Novateki suuromanik ning juht Leonid Mihhelson.

Ärimehe vara väärtuseks hindas Forbes 18,4 miljardit dollarit ehk neli miljardit dollarit rohkem kui aasta tagasi.

Edetabeli teisel kohal on Severstali nõukogu esimees Aleksei Mordašov, kes aastataguse ajaga võrreldes kerkis tabelis nelja koha võrra. Mordašovi vara väärtuseks hindab Forbes 17,5 miljardit dollarit ehk eelmise aastaga on see suurenenud 6,6 miljardi dollari võrra.

Venemaa rikaste edetabeli kolmandal kohal on Novolipetski metallurgiakombinaadi omanik Vladimir Lisin, kelle vara kasvas aastaga 6,8 miljardi dollari võrra kokku 16,1 miljardile dollarile. Edetabelis kerkis Lisin aastaga viie koha võrra.

Volga Grupi omanik Gennadi Timtšenko kerkis koha võrra neljandaks, tema vara väärtus kasvas aastaga 4,6 miljardi dollari võrra 16,1 miljardini.

USM Holdingsi asutaja Ališer Usmanov seevastu langes edetabelis kahe koha võrra viiendaks, seda vaatamata sellele, et tema vara suurenes aastaga 2,7 miljardi dollari võrra 15,2 miljardi dollarini.

Lukoli president Vagit Alekperov kerkis mulluselt üheksandalt kohalt kuuendaks. Tema vara kasvas aastaga 5,6 miljardi dollari võrra 14,5 miljardini.

Venemaa 200 rikkama ärimehe koguvara kasvas aastaga 100 miljardi dollari võrra 460 miljardi dollarini.

Dollarimiljardäride arv Venemaal kasvas aastaga mulluselt 77-lt 96ni. Kui eelmisel aastal pääses edetabelisse 350 miljoni dollari suuruse varaga, siis tänavu pidi 200 rikkama sekka pääsemiseks olema vara vähemalt 500 miljonit dollarit. Kunagi varem ei ole rikaste edetabeli pilet nii kallis olnud.

Esikümnesse pääsemiseks pidi vara väärtus olema vähemalt 12,4 miljardit dollarit. Aasta tagasi piisas 8,7 miljardist.