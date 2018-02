Forbes koostas esmakordselt kübervaluutaga rikastunute edetabeli

Forbes koostas esmakordselt nimekirja inimestest, kes on rikkaks saanud tänu kübervaluutale.

Väljaanne ei avalda täpseid summasid, vaid toob välja umbkaudse vahemiku. Põhjuseks asjaolu, et krüptoraha turg on läbipaistmatu ning väga kõikuv.

Forbesi hinnangud tuginevad krüptovaluutade varudele, krüptovaluutaga kauplemise maksujärgsele kasumile aga ka isikute osalustele küberrahaga seotud ettevõtetes.

Kokku on edetabelis 19 inimest.

Edetabeli esimesel kohal on 57-aasstaneChris Larsen. Pankade plokiahela tehnoloogiat kasutavate maksete firma Ripple kaasasutaja vara väärtuseks hinnatakse 7,5- 8 miljardit dollarit. Talle personaalselt kuulub 5,2 miljardit XRP-d. Ripple’ile kuulub veel lisaks 61 miljardit XRP-d.

Teisel kohal on 1-5 miljardi dollari suuruse varaga 53-aastane endine investeerimispanga Goldman Sachs juhtivtöötaja Joseph Lubin.

Kolmandal kohal 1,1-2 miljardi dollari suuruse varaga Changpeng Zhao, kes lõi maailma suurima krüptobörsi Binance.

Neljanda-viiendal kohal on vennad Cameron ja Tyler Winklevoss, kelle vara jääb 900 miljoni ja 1,1 miljardi dollari vahele.

Edetabelis on ka 24-aastane populaarsuselt bitcoini järel teisel kohal oleva krüptovaluuta Ethereumi väljatöötaja Vitalik Buterin, kes on Kanadas kasvanud vene juurtega noormees. Forbesi hinnangul on Buterini vara väärtus 400-500 miljonit dollarit, mis annab reitingus 17.koha.