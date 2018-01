Forbesi koostatud edetabelis valiti 30 noore ja eduka tehnoloogiainimese hulka ja Taxify asutaja Markus Villig.

24-aastase Villigu kohta kirjutab Forbes, et maailmas pole palju inimesi, kes tahaks Uberile konkurendiks saada, kuid Villig asutas Taxify kui oli 19-aastane.

Taxify on tänaseks laienenud rohkem kui 20 riiki ja sel on 5 miljonit kasutajat. Taxify kaasasutajaks on Markuse vend Martin Villig.