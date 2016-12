Maailma parim riik äriga tegelemiseks on Rootsi, selgub Forbesi värskest edetabelist. Eesti on mulluselt 19. kohalt kerkinud 13. kohale, Balti riikidest parimaks.

Rootsi on esikohale kerkinud eelmise aasta viiendalt kohalt. Mulluse esikolmiku lõpetanud Norra on tänavu aga langenud üheksandaks.

Eesti oli eelmise aasta edetabelis 19. kohal ning 17. kohal olnud Leedust tagapool. Tänavu on olukord muutunud ning kuigi ka Leedu on kahe koha võrra tõusnud, siis Eesti edu on olnud suurem.

Forbes märgib, et Eesti on moodne turumajandus ning Ida-Euroopa riikide üks kõrgemaid sissetulekuid inimese kohta. Forbes toob välja, et Eestis napib töökäsi, seda nii kvalifitseeritud kui mittekvalifitseeritud tööjõu osas.

Eestis on Forbesi hinnangul oluliselt paranenud investorkaitse ning rahaline vabadus.

Forbesi edetabelis hinnatakse riike 11 erineva mõõdiku alusel, nende seas innovatsioon, maksud, tehnoloogia, korruptsioon, investorkaitse, isiku- ja kaubandusvabadus.

Tänavune Forbesi äritegemise TOP 25: