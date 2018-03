Forbesi värske miljardäride edetabel: need on maailma rikkaimad

Ajakiri Forbesi koostatud värske miljardäride edetabeli kohaselt on maailma rikkaim mees Amazoni asutaja Jeff Bezos, kelle vara suurus on 112 miljardit dollarit.

Bezose edu põhjus on veebikaubamaja Amazoni aktsia hinnatõus. Aastaga kallines aktsia 59% kergitades Bezose vara 39,2 miljardi dollari võrra. See on ka suurim aastane tõus Forbesi edetabeli ajaloos. Miljardäride edetabelit hakkas Forbes koostama 1987. aastal.

Teisel kohal on Microsofti asutaja Bill Gates, kelle vara väärtuseks hindas ajakiri 90 miljardit dollarit.

Edetabeli kolmas on legendaarne investor Warren Buffett. Tema varandus kasvas aastaga pea 8,4 miljardi dollari võrra kokku 84 miljardi dollarini.

Loe veel

Bezose järel teine suurim varanduse kasvataja oli Prantsusmaa luksuskaupade firma LVMH omanik Bernard Arnault. Pea kogu Christian Diori omandamisega kasvatas Anault oma vara aastaga 30,5 miljardi dollari võrra. See tulemus tõstis ta rikkaimaks eurooplaseks ning andis üldises edetabelis neljanda koha.

Forbes märgib, et vahe väga rikaste ning lihtsalt rikaste vahel paisub üha suuremaks. Miljardäride edetabelisse kuulus rekordiline arv inimesi: kokku 2208. Nende koguvara kasvas aastaga 18% kokku 9,1 triljoni dollarini. Planeedi 20 rikkaima inimese vara oli kokku 1,2 triljonit dollarit. Ehk vähem kui protsendile miljardäridest kuulub 13% maailma kõikide miljardäride varast.