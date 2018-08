Forbesi Venemaa ajakirjanikud homsest tööle ei lähe: palka pole juba kaks nädalat makstud

Oma otsusest andsid ajakirjanikud kirjalikult teada ka ajakirja välja andva ACMG omanikule Aleksander Fedotovile juba eelmisel reedel.

ACMG esindajad Vedomosti kõnedele ei vastanud. Forbesi paetoimetaja Andrei Zolotov ütles, et täna toimetus töötab ja teist infot tal ei ole.

Ajakirja toimetaja Nikolai Mazurin kinnitas, et ka tema saatis töö peatamise teate, kuid tuleb siiski homme tööle, sest ajakirja septembrikuu number tuleb trükki anda.

ACMG ei maksnud toimetusele juulikuu põhipalka, homme peaksid ajakirjanikud saama juba augusti avansi.

Vedomosti kirjutab, et probleemid ajakirjanike palkadega võivad olla seotud väljaandja majandusraksutega. Firma AS Rus Media suhtes on juuli lõpus esitatud kolm nõuet kokku 93,3 miljoni rubla väärtuses. Lisaks olid juuli lõpus maksuameti nõudel peatatud väljamaksed ettevõtte 28 arvelduskontolt.

Mainekas majandusajakiri Forbes tegutseb paljudes riikides frantsiisilepingu alusel. Ajakiri laienes ka Eestisse 2012. aastal, ajakirja andis välja lätlastele kuuluv SK Meedia Eesti OÜ, kuid mõned aastad hiljem tekkisid ettevõttel probleemid ning töötajad pöördusid saamata jäänud palkade pärast massiliselt töövaidluskomisjoni. Viimane eestikeelne Forbes ilmus 2015. aasta sügisel.

Krediidiinfo andmetel on ettevõttel üleval 207 eurone maksuvõlg ning ettevõttel on kuus kehtivat maksehäiret. Viimane majandusaasta aruanne on 2014. aasta kohta.