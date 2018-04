Forbesi Venemaa rikkaimate ärimeeste edetabeli eesotsas on tänavu metallimehed

Nagu ka eelmisel aastal näitasid parimat tulemust „metallurgid”. Nagu öeldud, on esikohal Lissin, kelle varade suuruseks hinnatakse 19,1 miljardit dollarit. Teisel kohal on Severstali omanik Aleksei Mordašov (18,7 miljardit). Esikümnesse mahtus veel kolm metallurgiavaldkonna esindajat: kuuendal kohal on Norilski Nikeli kaasomanik Vladimir Potanin (15,9 miljardit), üheksandal kohal UC Rusali aktsionär Viktor Vekselberg (14,4 miljardit) ja kümnendal kohal Metalloinvesti põhiomanik Ališer Usmanov (12,5 miljardit).

Eelmise aasta liidri, naftakeemiaettevõtte Sibur ja gaasiettevõtte Novatek põhiomaniku Leonid Michelsoni varad on kahanenud 400 miljoni dollari võrra 18 miljardile ja ta on sellega kolmandal kohal. Michelsoni partner Siburis ja Novatekis Gennadi Timtšenko on viiendal kohal (16 miljardit). Lukoili suurim aktsionär Vagit Alekperov on neljandal kohal (16,4 miljardit).

Forbesi Venemaa rikkaimate ärimeeste edetabel 2018:

1. Vladimir Lissin (NLMK, 19,1 miljardit)

2. Aleksei Mordašov (Severstal, 18,7 miljardit)

3. Leonid Michelson (Sibur, Novatek, 18 miljardit)

4. Vagit Alekperov (Lukoil, 16,4 miljardit)

5. Gennadi Timtšenko (Sibur, Novatek, 16 miljardit)

6. Vladimir Potanin (Norilski Nikel, 15,9 miljardit)

7. Andrei Melnitšenko (Jevrohim, 15,5 miljardit)

8. Mihhail Fridman (LetterOne Holdings, Alfa-Grupp, 15,1 miljardit)

9. Viktor Vekselberg (UC Rusal. 14,4 miljardit)

10. Ališer Usmanov (Metalloinvest, 12,5 miljardit)

11. Roman Abramovitš (Jevraz, Chelsea FC, Pervõi Kanal, 10,8 miljardit)

12. German Han (LetterOne Holdings, Alfa-Grupp, 9,8 miljardit)

13. Mihhail Prohhorov (Oneksim, 9,6 miljardit)

14. Viktor Rašnikov (Magnitogorski Metallurgiakombinaat, 9,3 miljardit)

15. Aleksei Kuzmitšev (LetterOne Holdings, Alfa-Grupp, 7,6 miljardit)

16. Iskander Mahmudov (Uurali Mäe- ja Metallurgiakompanii, 7,3 miljardit)

17. Leonid Fedun (IFD Kapital, 6,9 miljardit)

18. Dmitri Rõbolovlev (investor, AS Monaco, 6,8 miljardit)

19. Oleg Deripaska (Bazovõi Element, UC Rusal, 6,7 miljardit)

20. Suleiman Kerimov (Poljus, 6,4 miljardit)