Ford andis tegevjuhile kinga

Viimase 12 kuu kõige kehvemas seisus aktsiatega Ford Motor Co on otsustanud tegevjuhti vahetada: Mark Fields lahkub ja tema asemele tuleb autonoomsete sõidukite divisjoni juht James Hackett.

USA erinevad meediakanalid teatavad, et Fordi nõukogu esimees Bill Ford juunior on rahulolematu ettevõtte tulemustega. Kolm aastat tagasi USA autotööstuse taastumise alguses Fordi tegevjuhiks asunud Fields pole erilist muljet avaldanud: Fordi kasumimarginaalid on väiksem kui pearivaalil General Motorsil ning aktsiahind on toonasest 40% madalamal.

Ametlikku avaldust tegevjuhtide vahetuse kohta pole Fordilt veel tulnud, kuid Reutersi teatel võib see tulla täna.

Wall Street Journal teatab, et lisaks Fieldsi ametist vabastamisele otsib kontsern muud tööd ka Fieldsi lähikondlastele.