Ford näeb isesõitvatel autodel tulevikku pitsa kojukandes

Isesõitva auto arendamise võistluses on palju tähelepanu inimeste vedamisel. Kuid hoopis kaupade vedu võib pakkuda võimalusi, kirjutab New York Times.

„Meie arvates on see ärile väga hea,“ ütles Fordi isesõitvate autode üksuse asepresident Sherif Marakby. Fordi jaoks tähendab see pitsatarneid.

Domino's pitsakett plaanib hakata sel nädalal katsetama isesõitvate Ford Fusionitega klientide kodudesse või kontoritesse pitsatarneid 40 miili Detroidist läänes asuvas Ann Arbori linnakeses.

„Sellest tuleb reaalne õpikogemus,“ ütles Domino's digitaaljuht Dennis Maloney. „Keegi ei tea, mis juhtub kui kunde astub autost välja. Nende vastas on vaid auto. Mingit inimesuhtlust pole. Mis juhtub, kui läheneda autole valelt poolt? Kas inimesed julgevad kodust välja tulla? Me tahame seda kõike teada.“