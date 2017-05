Ford plaanib hiigelkoondamist

USA autotootja Ford plaanib koondada Põhja-Ameerikas ja Aasias kümme protsenti töötajatest, kirjutab Reuters.

Ford plaanib oma palgal olevate töötajate arvu Põhja-Ameerikas ja Aasias vähendada umbes kümne protsendi võrra, et suurendada kasumit ja tõsta aktsia hinda, rääkis asjaga kursis olev isik Reutersile.

Palgatöötajatele pakutakse heldet varast pensionile mineku paketti ja töötajatest loodetakse vabaneda 1. oktoobriks. Tööjõu vähendamise plaanist pääsevad tunnitöö tegijad ja tootmistöölised.

See samm viib Fordi kokkupõrkekursile USA presidendi Donald Trumpiga, kes on teinud tööhõive parandamise üheks prioriteediks. Fordil on USAs umbes 30 000 palgatöötajat.

Kärped on osaks juba varem avalikustatud kolme miljardi dollarilisest säästuplaanist. USAs näitab uute autode müük seitsme aastase kasvu järel kahanemismärke.

Wall Street Journal kirjutas esmaspäeva õhtul, et Ford plaanib koondada kümme protsenti oma 200 000 üleilmsest töötajaskonnast, kuid Reutersi allikas ütles, et sellist numbrit küll plaanis pole.

Ametlikult keeldus Ford uudist kommenteerimast.

Vabatahtlik koondamine on osa Fordi poolt 27. aprillil kvartalitulemusi avaldades teavitatud kolme miljardilisest kulude kärpekavast.

Trump oli valimiskampaanias väga kriitiline autotootjate vastu, kes toodavad Mehhikos USA turu jaoks. Kui Trump lasi jaanuaris lendu Fordi vastu kriitikanoole, teatas Ford, et nad ei kavatse ehitada Mehhikosse 1,6 miljardi dollarilist autotehast, vaid lisavad hoopis Michigani 700 töökohta. Märtsis teatas autotootja, et kolme Mehhiko tehasesse investeeritakse 1.2 miljardit dollarit ja luuakse 130 töökohta, mis vastas laias laastus kokkuleppele autotööstuse ametiühingu UAW-ga kokkulepitule.

Trump ei jätnud oma head uudist enda teada, vaid säutsus Twitteris, et tehakse suurinvesteering Michigani kolme tehasesse: "Autotootjad tulevad USAsse tagasi. Töökohad! Töökohad! Töökohad!“