FOTO | Betoonimeister rajas nädala ajaga Tapale uue betoonitehase

Betoonimeistri Tapa tehase on üles leidnud juba esimesed kliendid, koostööd on alustatud aktsiaseltsidega Tallinna Teed, Mapri Ehitus. Kalle Suitsleppa sõnul on mitmed projektid läbirääkimiste ja lepingute sõlmimise faasis.

Betoonimeistri soetatud kinnistul Tapal ootab kasutamist tühjana seisev endisele Nõukogude armeele kuulunud remondihall, mis sobiks ideaalselt kasutusele võtta väiksemamahuliseks betoonelementide tootmiseks.

Kalle Suitslepp: „Huvilised võiks endast teada anda - meie betoonitehas suudab lisaks väljastatavale kaubabetoonile kindlustada ka tulevaste naabrite betooni vajaduse. Samasugune koostöö toimib Betoonimeistril Jõhvis, kus meie naabriks on „Liisbet Invest" - tubli betoonelemenditootja Ida-Virumaal".

„Meie klientideks on kõik ehitajad, kes vajavad betooni - peatöövõtjatest era- ja väikeehitajani," sõnas AS Betoonimeister Ida- ja Lääne-Virumaa müügijuht Meigo Mirontšik. „Meie eesmärk on teenindada võrdse tähelepanuga igat klienti, ka 2-3 m3 betooni ostev eraehitaja on meie jaoks oluline klient," täiendas Mirontšik.

Meigo Mirontšik: „Betoonimeistri tehastest betooni ostes on tagatud selle kvaliteedi vastavus standardile, meie tootmine on sertifitseeritud AS-is Teede Tehnokeskus, Tapa tehasele on väljastatud Tootmisohje sertifikaat".

Tapa tehase teenindusareaal on Lääne-Virumaa, Järvamaa, Ida-Harjumaa ja Põhja-Viljandimaa.

AS Betoonimeister on 2005. aastal asutatud eesti omanikele kuuluv betoonisegude tootmise ettevõte. AS Betoonimeistri viis tehast asuvad Jõhvis, Tallinnas, Tapal ja Tartus. Ettevõtte autoparki kuulub üle 40 ühiku tehnikat betooni transpordiks ja pumpamiseks.

AS Betoonimeister käive oli 2017. aastal 17 miljonit eurot. Ettevõttes töötab 80 inimest.