FOTO: Esimese Ülo Pärnitsa nimelise stipendiumi võitsid Taltechi tudengid. Mille eest?

AS Mainori nõukogu esimehe Guido Pärnitsa sõnul on Ülo Pärnitsa nimelise iga-aastase stipendiumi konkursi eesmärk otsida lahendusi, kuidas teha Ülemiste linnakut targemaks. „Stipendiumifondi eesmärgiks on toetada ettevõtlusharidust ning tõsta esile tugevaid tudengitöid, kus on esitatud praktilised ettepanekud Ülemiste City arendajatele. Esimese stipendiumi välja andmine on märgilise tähendusega, et rakendada linnakus teadustöö edasiarendusest sündinud innovatiivseid lahendusi," lisas Pärnits.

5000-eurose stipendiumi võitnud Taltechi tudengitiimi kuulusid Dagmar Teppe, Martin Kiil, Andrei Engels ja Anastassia Tretjak. Juhendajateks olid Prof. Jarek Kurnitski ja Alo Mikola. Üliõpilastiimi täpsem eesmärk oli uurida Ülemiste linnaku kahe büroohoone Öpiku maja ja Bernhard Schmidti maja tunnetuslikku sisekliimat ning saadud andmete analüüsi.

Stipendiumi pälvinud uurimisrühma liige Martin Kiil tunnistas, et tudengid said projektiga elulise kogemuse turul tegutsemisel. „Teoreetilise õppe kõrval on teadmiste proovilepanek reaalsete klientidega suheldes, koostades ajakavasid ja tegevusplaane väärtuslik õppetund. Seejuures just Ülemiste City kui nõudliku kliendiga oli tohutu privileeg koostööd teha. Linnakul on suur potentsiaal olla üks Eesti ehitussektori teerajajaid," ütles Kiil. Ta lisas, et neil on väga hea meel, et said tänu stipendiumile olla osa ja panustada targa linna arengusse ning soovitas ka teistel tudengitel väärtusliku kogemuse saamiseks Ülo Pärnitsa stipendiumi konkursist osa võtta.

2019. aasta stipendiumi konkursile on võimalik kandideerida 28. novembrini kõigil tudengitel üle Eesti. Täpsemat infot stipendiumi kohta leiab aadressilt taltech.ee/arengufond