FOTO | Järjekordne edulugu. Vaid aastane Eesti idufirma sai Saksamaa mainekal konkursil oma lahendusega esikoha

40 riigist pärit osalejate hulgast võitis EuroBLECH konkursil "Samm digitaalsesse reaalsusesse" parima idufirma tiitli Eestis loodud veebitehnoloogia, mis lühendab seni nädalaid kestva tülika tellimisprotsessi sekunditeni. Fractory.co innovaatiline lahendus on tööstuse digitaliseerimise valguses väga oluline Eestist alguse saanud initsiatiiv, mis lisaks rahvusvahelisele tuntusele loob konkurentsieelise kohalikele lehtmetalli töötlejatele.

Martin Vares, üks Fractory.co asutajatest ütles Saksamaal auhinda vastu võttes, "Tehnoloogia, mida siin presenteeritakse on hämmastav. Kõige ägedam on, et kõigest aastaga oleme arendanud midagi, mis siin kuidagi varju ei jää, vaid võidab."

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on riikliku tööstuspoliitika keskmes tootmisprotsesside digitaliseerimine ja automatiseerimine ning Eesti ettevõtete toodangu eksportimine välisriikidesse. Tööstussektor annab ligi 70% Eesti ekspordist. Fractory.co loodud veebipõhine lahendus avab uusi ekspordivõimalusi ja sektoreid Eesti tootjatele ja võimaldab ühtlasi uudse veebitehnoloogia eksporti üle maailma. Juba praegu on Fractory kaudu Eesti tootjate toodang rännanud Austraaliast Ameerika Ühendriikidesse.

Konkurss "Samm digitaalsesse reaalsusesse" innustab lehtmetalliga tegelevaid ettevõtteid tööle rakendama digitaalseid protsesse. Konkursil oli 3 kategooriat: parim startup, e-mobiilsus, digitaalne muudatus.