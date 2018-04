FOTO | Lahendamata müsteerium, mis vajaks detektiivi enda abi: kellele kuulub Sherlock Holmesi maja Londonis?

Korruptsioonivastased organisatsioonid on korduvalt hoonete tausutu uurinud ja välja käinud mitmed võimalikud omanikud. Meediaväljaanne Quartz on aga näinud nüüd kohtudokumente, mis tulid lagedale seoses Panama paberitega. Need viitavad, et hooned on kuulunud vähemalt ühele Kasahstani president Nursultan Nazarbajevi pereliikmele. Selleks, et selgeks teha, kes täpselt Nazarbajevi sugulastest on kruntide omanik, oleks hädasti vaja Holmesi enda abi. Quartzi uurimine näitas, et teiste seas on kinnistuga seotud presidendi tütrepoeg Nurali Alijev ning seos võib olla ka Nazarbajevi tütrel Daria Nazarbajeval.

Forbes Kasahstani andmetel on mõlemad mainitud isikud olnud tööl riigi valitsuse juures, aga on suutnud endale tekitada ka isikliku sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuva "varanatukese".

Baker Streeti juhtum on kindlasti heaks lakmuspaberiks sellest, kui tõsiselt võtab briti valitsus seda, et tagada igasuguste kinnisvaraomandite läbipaistvus. Kust oleks veel parem alustada, kui müstilisest Sherlock Holmesi enda kodust.

Kasahstanis on korruptsioon väga levinud. Riigil on ühed maailma suurimad nafta- ja gaasivarud. Nad on rahvusvahelises korruptsiooniindeksis 180 riigi seas 122. kohal.

„See on suur riiklik probleem," ütles endine kasahhi peaminister Akezan Kazegeldin, kes töötas kunagi Nazarbajevi alluvuses, aga on nüüd osa eksiilis asuvast opositsioonist. „Väike grupp inimesi võttis üle kontrolli riigi, selle kohtusüsteemi ning kaitsejõudude üle. Nad kasutavad seda kõike enda rikastamise skeemis."

Samal ajal toetavad riigid nagu Suurbritannia neid kleptokraate maailma eri paigust ning võimaldavad musta raha peita. „Suurbritannia ja USA on neile teenuste pakkumise eesotsas. Nad võimaldavad pesta raha ja iseenda reputatsiooni puhtaks," ütles Columbia Ülikooli Harrimani Instituudi direktor Alexander Cooley.

Baker Streeti krundid on selle skeemi üks osa. 2015. aasta raportis seob korruptsioonivastane organisatsioon Global Witness need Rakhat Alijeviga, kes oli kasahhi presidendi eks-väimees. Mees suri samal aastal müstiliselt Austraalia vanglas. Aga kinnistuid omavat holding-firmat esindav advokaadibüroo BCL Burton Copeland eitas, et Rakhat oli kinnistutega seotud.

Aga kas need võivad kuuluda Alijevi pere teistele liikmetele nagu poeg Nuralile või eksnaisele Darigale (Nazarbajevi tütar)?

„See on 130 miljoni naela küsimus," ütles üks Global Witnessi raporti autoritest Tom Mayne. „Nad on välistanud Rakhati, seega jäävad alles Nurali ja Dariga." BCL Burton Copeland ei vastanud Quartzi küsimustele.

Dariga Nazarbajevat peetakse kõige tõenäolisemaks tulevaseks Kasahstani presidendiks. Ka tema poeg Nuralit pannakse samasse ametisse.

Suurbritannia enda pereäride omanikke on reeglina lihtne selgeks teha. Suurbritannias registreeritud ettevõtted peavad avalikuks tegema kõik need omanikud, kel on enam kui 25-protsendiline osalus. Farmont Baker Street, firma, mis omab Baker Streeti maju, ütleb oma aruandes, et mitte ükski osanik ei oma nii suurt osa, et neist peaks teada andma.

Eksperide hinnangul peaks omandisuhted selgeks tegema. Nad ütlevad, et igasugune raha, mis tuleb Nazarbajevilt ja tema lähikonnalt on kahtlane.

Olgu siiski selgeks tehtud, et ei ole tõendeid, mis kinnitaks, et Nurali või Nazarbajeva oleks korruptandid või et nad on musta raha eest ostnud Baker Streeti kinnistud. Samas ei ole kahtlust, et nad on fantastiliselt rikkad. Mis aga viitab üldse nende seosele Baker Streeti majadega? See, hea lugeja, on elementaarne.