FOTO | Nordea kontserdimaja hakkab kandma just selle kütusefirma nime

Alates 12. aprillist 2018 kannab Solarise keskusega ühes majas asuv Tallinna Kontserdimaja Alexela Kontserdimaja nime.

Solarise keskuses kõrval asuv Nordea kontserdimaja on taaskord nime vahetamas, sest eelmisel aastal Nordea ja DnB panga ühinemisel tekkinud Luminor pole huvitatud kontserdimajaga koostöö jätkamisest. Kui 2009. aastal kontserdimaja avati, kandis see Nokia nime. Nordea nime kannab kontserdimaja alates 2014. aastast ning nimetatakse nüüd ümber Alexela järgi.

„Alexela Kontserdimaja idee meeldib meile kõige enam just kontserdimaja programmi väga laia ampluaa tõttu - sündmuste kalender on piisavalt mitmekesine, et pakkuda avastamisrõõmu kõigile eestimaalastele. See mõte haakub hästi Alexela olemusega - oleme oma 101 tanklaga kõikjal Eestis inimestele lähedal ja pakume unikaalset valikut energiatooteid, olgu see siis elekter, maagaas, balloonigaas või autokütused," rääkis Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane.

Foto: Eero Vabamägi

Alexela Kontserdimaja neljal tasandil on kokku 1829 istekohta, kaasaegne valgus-, video- ja helitehnika, mis võimaldab korraldada erinevaid üritusi popp-kontsertidest ning ooperi- ja teatrietendustest kuni messide ja rahvusvaheliste konverentsideni. Kontserdimajas toimub aastas keskmiselt 200 üritust, mida külastab enam kui 200 000 inimest. Maja avati esmakordselt 2009. aastal.