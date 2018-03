FOTO | Oskad arvutada? See on valem, mille järgi rahandusministeerium alkoaktsiisi laekumist prognoosis

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu kummutab arvamuse, et ministeerium prognoosib aktsiisilaekumisi õunte pealt. Ei, selleks on konkreetne valem.

Kirsipuu näitab silme eest kirjuks võtvat ülikeerulist valemit, mille järgi prognoose tehakse. Alkoholi puhul võetakse arvesse makrotegureid, eratarbimise kasvu, palgakasvu, hinnamuutusi, eelmiste kvartalite taset ja valemisse on lisatud ka märksõna „Läti”. „Aga häda ongi selles, et isegi kui me arvestame piirikaubanduse teket, siis me ei tea, kui kiiresti ta kasvab ja kus on lagi. Lõpuks ongi nii, et prognoos on alati vale, sest see on ikkagi tuleviku ennustamine, kuigi võimalikult täpsete imitatsioonide ja mudelitega,” selgitab Kirsipuu, miks prognoosimine kunagi tänuväärt töö pole.

