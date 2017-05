FOTO: Paljastus - Putini eksabikaasa sai riigijuhilt vägeva kingituse, mis toob talle suurt renditulu

Reuters viis läbi põhjaliku uurimistöö ning jõudis jälile, et Moskva kesklinna väga magus krunt kuulub Venemaa president Vladimir Putini eksnaisele. Sealt tuleb aastas miljonite eurode ulatuses renditulu, kirjutab Reuters.

Moksvas tuntakse seda hoonet kui „Volkosnki maja". See renoveeriti mõned aastad tagasi Putini sõprade toel. Selle renditulu saab täna erafirma, mille omanik on inimene, kelle neiupõlvenimi on sama, mis Putini endisel naisel, näitavad ettevõtte majandusaasta aruanded. Hoonet omab Suhete Arendamise Keskus (SAK) ning sel on vägev ajalugu. SAKi aitas luua Ljudmilla Putina, kes oli Putini abikaasa 1983. kuni 2013. aastani.

Keskus loodi 2002. aastal ja 2006. aastal kirjutas Rossiiskaja Gazeta Ljudmillast kui organisatsiooni „usaldusisikust". Ta kasutas intervjuus sõna „meie" kui keskusest rääkis. Keskusel endal on Volkonski majas kontorid, kuid suur osa on välja renditud suurtele asutustele, teiste seas kahele suurpangale, näitavad dokumendid.

Rentnikud maksavad aga raha firmale nimega Meridian, mis on 99% ulatuses ettevõtte Interservis omanduses. See firma on jällegi alates 2014. aastast täielikult kuulunud kellegi Ljudmilla Aleksandrovna Škrebnjova omanduses - see ongi Putini ekskaasa neiupõlvenimi.

Foto: Google Maps

Reuters nendib, et neil ei ole dokumente, mis kinnitaks, et antud isik on tõepoolest just Putini eksnaine. Seda kinnitab vaid täpselt sama nimi. Eelmine Intersevise juht oli aga Olga Aleksandrovna Tsomajeva. Vene meediast võib leida viiteid, et tegemist on Putini eksabikaasa õega. Lisaks kinnitavad naise seotust firmaga mitmed anonüümsed allikad.

Loe veel

Lisaks kuulub 1% Meridianist Tatiana Šestakovale, kes oli Putini sõbra ja judo sparring-partneri Vassili Šestakovi abikaasa kuni aastani 2013.

Vošdviženka tänaval asuv hoone renoveeriti riigi abil ehkki see enam ei kuulunud sel aja riigile. Renoveerimise juures viibinud isik ütles, et Ljudmilla, olles siis veel Putini abikaasa, käis tööde kulgemisel silma peal hoidmas. „Me kõik teadsime, et Kremli kinnisvaraosakond käis pidevalt kohapeal ajade käiku jälgimas," ütles ta. Proua Putina tulek tähendas, et suleti kogu tänav.

Üheks suurrentnikuks hoones on VTB pank, kes maksab aastas 2 miljonit dollarit. Vastavad dokumendid on leitavad valitsuse veebilehelt.

Reuters ei saanud teada, kui palju Meridian täpsemalt teenib ning kui palju rahast jõuab SAKini. Ettevõtte 2015. aasta aruanne näitab käibeks 3,89 miljonit dollarit, kuid ei ütle, kuhu raha läheb.

Škrebnjova uueks abikaasaks on Vene meedia tituleerinud Artur Otšeretni ning tema on SAKi tegevjuht. Mees, kes varem omas tagasihoidlikku mereanniäri ning ürituste korraldamisega seotud ettevõtet sai samuti ootamatult ühe uhke villa omanikuks. Seda 2014. aastal. Eksperdid hindavad selle Art Deco stiilis häärberi väärtuseks 6 miljonit eurot.

Maja ajalugu

Vošdviženka tänav 9 asuv hoone ehk Volkoski maja on nimetatud ühe tema eelmise omaniku kindral Nikolai Volkonski järgi. Mees oli muide Lev Tolstoi vanaisa. 20. sajandil kirjutas seal mõned oma teosed poeet Sergei Jessenin.

Hiljem sai see ajalooline hoone Venemaa välisministeeriumi omaks. 2005. aastal jõudis see siis SAKi kätte, mis toona kandis nime Vene Keele Arendamise Keskus. Reuters ei saanud teada, miks keelekeskus selle suure hoone endale sai.

See vajas aga hädasti renoveerimist ning 2005. aastal algasidki pihta suured tööd. Appi tõttasid president Putini sõbrad. Näiteks Konstantinovski Fond, mis loodi kohe peale Putini võimule tulekut, et teha korda Konstatinovski Palee, mis asub Putini sünnilinna Peterburgi läheduses. Nemad andsid ka selle hoone renoveerimiseks oma rahalist abi.

Ainuke asutus, mis Reutersile üldse midagi antud teemal vastas oli Kremli kinnisvaraosakond ning nemad teatasid, et neil ei ole infot, et osakond oleks hoone korda tegemises kuidagi osalenud.

Kahjuks muudeti ehituse käigus ajaloolist hoonet oluliselt. Lisati üks korrus. Toona oli sellele vastu ajaloolane Natalia Samover. Ta ütles Reutersile, et hoone on kaotanud oma ajaloolise välimuse.

Renditulu suur

Hoones on rendipinda 5288 ruutmeetri jagu. Maja on veidi suurem kui näiteks Washingtonis asuv Valge Maja.

Rentinke seast leiab VTB panga, mis on enda alla võtnud 3011 ruutmeetrit. Selle eest makstakse 2,02 miljonit dollarit aastas. Teiste rentine seas on Sberbank, Severtaroigroupi ehitusfirma (mis on võitnud mitmeid kaitseministeeriumi lepinguid), reisifirma, sushi-restoran ja Burger King.

Knight Frank, kes on kallima otsa kinnisvara osas suur ekspert, hindas, et praegu võiks seal küsida 600 dollarit ruutmeetri eest aastas. Seega kui kogu renditav pind oleks välja antud, oleks käive 3,18 miljonit dollarit.

Meridiani teenitav tulu ei lähe aga omanikfirma Interservisele. Nemad tootsid 2015. aastal enda majandusaasta aruande järgi vaid 41 478 dollarit käivet ning 30 417 dollarit netotulu.

SAKi aruanne näitab, et nende koguteenistus oli 2015. aastal 5,93 miljonit dollarit, kuid ei ole öeldud, kust see tuleb. Nende kuludest 3,4% läks heategevuseks ja sotsiaalseteks tegevusteks, 6,5% seminaride ja konverentside korraldamiseks, 22% administratiivkuludeks ja 29% muudeks tegevusteks. Ülejäänud 39% kulutati investeeringuteks erinevatesse varaklassidesse ning „muudeks" asjadeks.

Riigi justiitsministeerium andis teada, et keskus ei ole tõesti kõiki oma kulusid-tulusid avalikkuse ette toonud ehkki nad peavad seda seaduse kohaselt tegema. Ministeerium ütles, et keskusele on tehtud selle tõttu ka trahv.

Igatahes on juhtum järjekordseks näiteks, kuidas Venemaal asjad käivad ja millised võimalused avanevad Putini lähedastele.