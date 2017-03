FOTO: Putin võib oma rikkuse saada just sellest salapärasest kohast

Vladimir Putin on teada tuntud säravate ja kallite asjade austaja ning salapärane mäestik Ida-Siberis on koht, mis võimaldab tal oma vajadusi rahuldada, kirjutab Daily Star.

Usutakse, et Putinil on tegelikult vara 150 miljardi dollari eest ja ta elab väga luksuslikku elu.

Daily Star võttis kätte ja vaatas, kust mees oma suursuguse elustiili tarbeks väärismetalle kaevandab.

Mineraalide kaevandamine on Venemaa majandusse panustanud kaua. 2011. aastal arvutas USA Geograafia-uuringute keskus välja, et igal aastal kaevandatakse Venemaal 256,4 miljoni euro eest mineraale.

See tähendab, et Venemaa on üks maailma liidreid ning eelmisel aastal raporteeriti, et nad on leidnud viisi, kuidas eraldada tavalisest kivisöest kulda.

Kuid selgub, et 8 kilomeetri suurune varandust täis mägi ehk Kondjori mäeahelik pakub midagi palju väärtuslikumat kui kuld - see on plaatina.

Kaevanduse operaator on teada andnud, et sealt on alates nõukogude aja algusest kokku kaevandatud 3 miljonit untsi plaatina.

2011. aastal said nad kätte 121 336 untsi, mis tänaste hindade juures oli väärt umbes 115 miljonit eurot.

Ja sellise varanduse võib Putin välja kaevata lasta igal aasta. Putini üks kallimatest kelladest on väärt üle 460 000 euro ning on tehtud suures osas plaatinast. 64-aastase Putini kellal on veel kullast detaile, safiirist ja kristallist klaas ning käsitsi õmmeldud krokodilli-nahast rihm.

Putini ise kallite asjade järele aitab leevendada just too sama mäeahelik Ida-Siberis, kuid kindlasti veel teisedki kaevandused. Ida-Siberis asuv on aga väga kummaline nähtus. NASA tegi sellest suurest mäest võimsaid pilte. Eksperdid küsisid, et kuidas selline mägi sai üldse tekkida.

Esmalt arvasid eskperdid, et selle võis tekitada kas meteoriit või vulkaanipurse. Nad mõistsid aga peagi, et see oli maa seest välja kerkinud ning toonud pinna lähedale ka mitmeid väärismetalle.

Daily Stariga vestles üks professor, kes ütles, et kõige tõenäolisemalt on see tekkinud Maa vahevööst. See kõik võis alata isegi kuni 149 miljonit aastat tagasi ja tänase kuju on ta saavutanud väga pika aja jooksul.

Plaatina on kullast palju väärtuslikum ning vaid 160 tonni kaevandatakse igal aastal. Kulda kaevandatakse 1500 tonni aastas.

Niisiis ei oleks mingi ime, kui väidetavalt ligi 700 autot ning 20 kinnistut omav Putin oleks suure osa oma varandusest välja kaevanud just Siberi mägedest.

Kremli väitel teenis Putin 2015. aastal vaid tagasihoidlikud veidi üle 100 000 euro aastas.