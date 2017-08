FOTO | Rõivaste pulmarongis vurab vana, aga väga kallis Mercedes

Rõivaste pulmakorteežis on üks vahva Mercedes 600, mis võib maksta umbkaudu 100 000 dollarit.

Veebis müüakse 1972 Mercedes-Benz 600 Limot 99 500 USA dollari (umbes 85 000 eurot) eest. Hind oleneb mõistagi sellest, kui palju on autot asendusosadega üles putitatud ja kui palju on järel originaalset. Oluline on ka väljalaskeaasta: näiteks 1969. aasta Mercedes-Benz 600 Pullman mudeli turuhind jääb juba 900 000 dollari kanti.

Mercedese 600 seeria autosid toodeti aastatel 1963 kuni 1981.

Tegemist on kaasaaegsete luksusautode Maybach eelkäiatega ehk nn. 600 suure Mercedesega, mis tuli seeria 300 Adenauer mudeli järel ja millest sai Mercedese kalleim mudel. Mercedes 600 konkurendid on Rolls-Royce ja Bentley mõned mudelid, Cadillac Fleetwood 75, Lincoln Continental Lehmann-Peterson ja Chrysler Imperial Crown Ghia, kirjutab wikipedia.

Kokku toodeti 600 seeria autosid 2677, nendest 2190 on nn. salongautod, 304 Pulmanni, 124 kuueukselist Pulmanni ja 59 Landautletsi.