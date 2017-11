FOTO | Säästuministeeriumi esimesed praagid: sissesõidutee juba laguneb

Superministeeriumi Väike-Ameerika tänava poolne sissesõidutee on kinni kaetud, selgub lugeja saadetud pildist. RKASi selgitusel vahetatakse teekate välja, kuna senised tänavakivid ei pidanud liikluskoormusele vastu.

"Nii Suur-Ameerika kui ka Väike-Ameerika tänava poolt parkimismaja katuslaele pealesõitudel on plaanis suure liikluskoormuse tõttu asendada tänavakivid monoliitse betoonplaadiga. Esmajärjekorras teostatakse Väike-Ameerika tänava poolse sissepääsu remonttööd, mis plaanitakse lõpetada novembri keskel. Seejärel suletakse remonttöödeks Suur-Ameerika poolne sissepääs. Remonttöid teostab ja nende eest tasub arendaja OÜ 2Torni," ütles RKASi pressiesindaja Mariaana Sõnajalg.

Superministeeriumit haldav RKAS on saanud hoone puuduste tõttu kõvasti kriitikat. Septembri lõpus saatis tööinspektsioon ministeeriumitele kirja, kus juhib tähelepanu maja erinevatele puudustele, mille kohta anonüümsed töötajad on neile kaevanud. Töötajate suurimad mured on seotud valgustusega, mis lülitatakse automaatselt välja ning klaaspindadega, mis pole hästi märgistud.

Samuti nörritas töötajaid ventilatsioonisüsteem. "Mõistame, et suurele hulgale inimestele leida soojusliku mugavuse parameetrid, mis võimalikult vähe nurinat põhjustaks on keeruline ülesanne. Võimalik, et ruumi temperatuuri saab reguleerida temperatuuriregulaatoriga, et jahutada või soojendada õhku," seisis kirjas.