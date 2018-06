Foto: Rauno Volmar

Kui me mõtleme näjastele rottidele (ja me mõtleme), siis kujutame neid ette söömas leivapuru või näksimas kuskil järelejäänud pitsatükki. Selgub aga, et rotid võivad edukalt süüa ka hunnikute viisi paberit. Üks isend oli aga nii näljane, et ronis sularahaautomaadi sisse ja kukkus seal krõmpsutama.