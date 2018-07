FOTOD: 100 miljoni dollarilise käibega koolitusfirma omaniku kuulikindel kodu Tallinna vanalinna kõrval

100 miljoni dollarilise aastakäibega ülemaailmse koolitusfirma Mindvalley asutaja ja juht Vishen Lakhiani koos oma eestlannast abikaasa Kristina Mänd Lakhianiga soetasid mullu suvel Peterburi ärimehelt Anton Soldunovilt 1,6 miljoni euro eest Wismari tänaval asuva Villa Jacoby.

Eelmine omanik tegi majast tõelise kindluse, kirjutab Kroonika.

Hoonel on neli sissepääsu. Keldrikorrusel asub puhkeruum, kus on oma kinosüsteem ja kamin. Siin on mõnus külalisi võõrustada, kuna heliisolatsioon on hea ja olemas on ka eraldi sisse- pääs. Samal korrusel asuvad veel saun, pesuköök, tehnoruum ja panipaik. Privaatse väljapääsuga null-korrusel asub suur terasuksega seif, mis teeb silmad ette nii mõnelegi garderoobitoale. Varem oli selle ukse võti ainult maja peremehe käes.

Praegu hoiavad Kristina ja Vishen seal oma raamatuid ja raske terasuks seisab lahtisena. Maja uksed ja aknad on kuulikindlad. Sauna puhkeruumi kavatseb Kristina ümber ehitada raamatukoguks. Raamatud on siiani lahti pakkimata, kuna majal on üks suur puudus –raamaturiiuleid ei ole.