Kinnisvarafirma Ober-Haus asutaja Paul Oberschneider esitles reedel Tallinnas Solarise Apollos oma Eesti kogemusel põhinevat äriraamatut "Miks müüa takosid Aafrikas? 16 universaalset äristrateegiat".

Eestis ja Inglismaal pea üheaegselt ilmunud äriraamatus räägib Oberschneider, kuidas ta üheksakümnendate algul mõnesaja dollariga taskus Eestisse tulles avastas tõe, mis muutis tema vaated elule ja ärile.

"1992. aastal jõudsin ma Eestisse, taskus 400 dollarit. Järgnenud poolteise aastakümne jooksul kasvas minu äride maht 200 miljoni dollarini. Nüüd tahan ma edasi anda teadmisi ja teid, mis mind edule viisid," sõnas Oberschneider.

"Otsustasin avaldada selle raamatu ka eesti keeles, kuna tunnen, et Eesti on minu vaimne kodu. See on koht, kust minu teekond algas ja inimesed, kes mind toetasid, on ka kõik siin!" ütles autor.