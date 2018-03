FOTOD | Aasta ettevõtjateks pärjati vendadest taksoäpi loojad, elutööpreemia sai suurtööstur Enn Kunila

Aasta ettevõtjateks pärjati Taxify asutajad vennad Martin ja Markus Villig, elutööpreemia sai tänavu Enn Kunila.

Kümnendat korda tunnustab audiitorfirma EY Eesti silmapaistvaid ettevõtjaid. Eesti Aasta Ettevõtja konkursi finalistide hulgas on tänavu üheksa ettevõtjat, kes esindavad viit äriühingut. Kultuurikatlas toimuvale peole kogunesid nii suurettevõtjad kui poliitikud.

Võitjad, vennad Martin ja Markus Villig sõidavad juunis Monacosse, et esindada Eestit EY Maailma Aasta Ettevõtja ärifoorumil.

EY Eesti Aasta Ettevõtja gala Foto: Jaanus Lensment

Taxify laienes eelmisel aastal hoogsalt ning Taxify äpi saab endale tõmmata juba 22 riigis ja 36 linnas üle maailma ning seda kasutab aktiivselt hinnanguliselt viis miljonit kasutajat. Oktoobris jõuti Pariisi, detsembris Austraaliasse Sydneysse, sel aastal, veebruari keskel Mehhiko miljonilinna Monterreysse ja lõppu ei paista. „Plaanime teenuse avada mitmetes uutes linnades Austraalias, Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aafrikas," ütles Markus Villig. Seda kõike võimaldab teha Hiina kontsernilt Didi Chuxing eelmisel aastal saadud miljonite eurode suurune investeering. Hiina firma strateegiaks ongi osta kõikjal maailmas kokku väiksemaid sõidujagamisfirmasid, et konkureerida põhivastase Uberiga.

Loe veel

Martin Villig ütles, et on vennaga üritanud vaid sammu pidada ja tema meelest on Markus tõeline Eesti uue põlvkonna ettevõtja. Markus Villig tänas omalt poolt kogu Taxify tiimi. "Meil on vähe inimesi, meil pole loodusvarasid, ainuke mis meil on, on targad ja töökad inimesed. Mulle kui 24-aastasele antud auhind võiks olla motivatsiooniks paljudele noortele," lisas Markus Villig.

EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi raames tõstetakse eraldi esile ka ettevõtjat, kes on andnud oma sisulise ja pikaajalise panuse Eesti majandusarengusse.

Foto: Madis Veltman

Elutööpreemia sai tänavu suurärimees ja kunstikollektsionäär Enn Kunila. Talle kuulub osalus investeerimisfirmas NG Investeeringud (Tallinna Kaubamaja, Selveri, Balbiino, Liviko jpm ettevõtete omanikfirma), mille mullune käive oli üle kolmveerand miljardi euro, lisaks on ta seotud kümnete teiste äridega.

Kunila ütles auhinna kättesaamisel, et tunnustus kuulub eelkõige nende tegemiste eest, milles temal on au olnud osaleda NG kontserniga. "Järgmisel aastal tähistame 25. sünnipäeva ja see aeg on umbes sama kaua võimaldanud tegeleda kunstiga. Sel aastal olen tähistamas oma kunstikollektsiooni 25. aastapäeva. Tänan kolleege, kellega on olnud lust ja rõõm koos töötada. Mulle meeldib elus hirmsasti pühendumine. Ilma pühendumiseta ei oleks midagi. Pühenduge veel rohkem, siis on Eesti veel kaunim!"

Möödunud aastal pälvis EY ettevõtja elutööpreemia kalandusettevõtja Mati Vetevool (M.V.Wool AS).